Lazio, Provedel si prende la porta: le gerarchie di Sarri sono cambiate?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Pochi minuti seduto in panchina e per Provedel è arrivato già il momento di entrare in campo. Per quanto riguarda la questione portiere, di certo nessuno si sarebbe aspettato un errore simile da parte di Maximiano e un cambio così immediato. Una lunga trattativa per portarlo a Roma, amichevoli giocate da titolare e ottimo esordio in campionato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Provedel è stato estremamente preciso coi piedi e reattivo, tanto che l'ottima prestazione vista contro il Bologna potrebbe incidere sulle gerarchie di Sarri. "Sono qui per dimostrare il mio valore" aveva detto il portiere al suo arrivo a Formello. Detto fatto. Ci sarà lui contro il Torino e con molta probabilità anche nei prossimi match di campionato. Maximiano è atteso per l'inizio della fase a gironi dell'Europa League.