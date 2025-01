Lazio, quanti marcatori diversi in Europa: il dato impaurisce le avversarie

Secondo miglior attacco finora dell'Europa League, un gol in meno del Galatasaray e bottino quasi pieno. Una Lazio grandiosa quella vista in questa prima parte di stagione in occasione delle gare internazionali, non solo per i numeri che vanta, ma anche per la varietà dei marcatori: come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport infatti, i biancocelesti contano ben 9 uomini diversi andati a segno (al pari di Athletic Bilbao e PAOK). Solo l'Anderlecht ha fatto meglio in questo senso con 10. Ben 5 dei marcatori della Lazio hanno segnato più di una rete nel torneo, cioè Pedro, Castellanos, Dele-Bashiru, Zaccagni e Dia), record condiviso appunto con l’Eintracht.