Lazio, rebus portieri tra rinnovi e nuovi nomi di mercato

La Lazio guarda già al futuro per la propria porta. Se Pepe Reina è ormai il titolare della squadra dalla passata stagione, i biancocelesti sanno che lo spagnolo compirà 40 anni il prossimo 31 agosto e che prima o poi andrà trovato un sostituto. In casa c'è Thomas Strakosha, finito quasi nel dimenticatoio con l'arrivo dell'ex Liverpool e con il contratto in scadenza nel 2022. Sarri lo ha confermato come portiere titolare dell'Europa League e la società vuole provare a valorizzarlo di nuovo. Le parti, infatti, starebbero pensando anche a un rinnovo.

MERCATO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio pensa anche al mercato. Come detto, sono stati avviati i contatti per il rinnovo di Strakosha e anche il contratto di Reina si prolungherà automaticamente di un anno in caso di qualificazione alla prossima Europa League. I biancocelesti stanno sondando anche qualche nome nuovo e il profilo di Kepa del Chelsea mette d'accordo tutti. Al giocatore piacerebbe tornare a lavorare con Sarri e viceversa, ai blues ha perso il posto da titolare ma il suo ingaggio di circa 4 milioni rende la trattativa non semplice.

