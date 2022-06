Lazio, rebus Reina: ora rischia di fare il terzo portiere

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una carriera stellare alle spalle, ma la prospettiva di rimanere dietro a tutti nell'ultimo anno tra i professionisti. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'unica certezza di Pepe Reina al momento è che questa stagione alla Lazio sarà quella dell'addio al calcio giocato, ma in quali panni sarà vissuta non è semplice da dire. Carnesecchi è il prescelto per la porta ma infortunio e operazione lo terranno lontano dal campo per mesi e Reina sembrava dovesse riempire quel vuoto ad interim, ma la scorsa stagione non ha dato garanzie di rendimento e la Lazio si starebbe muovendo nel tentativo di rintracciare un secondo portiere. Pepe rischia quindi di slittare nella posizione del terzo portiere, una situazione in cui lo spagnolo dovrebbe rimanere a prescindere visto l'ultimo anno di contratto in biancoceleste scattato con la conquista del posto in Europa League. Tutto in evoluzione, la porta della Lazio deve ancora trovare chi la difenda.