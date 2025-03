Lazio, ritorno alla base: i big rientrano a Formello per la volata finale

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo gli impegni con le nazionali, i big della Lazio rientrano alla base per preparare al meglio la sfida con il Torino e il finale di stagione. Zaccagni e Rovella sono tornati dall’avventura con l’Italia in Nations League contro la Germania. Come ricorda il Corriere dello Sport, il capitano ha giocato solo gli ultimi 5 minuti della gara di domenica, mentre Rovella ha giocato da titolare la partita d’andata, rimanendo in campo fino al 64’, ed è rimasto in panchina nella sfida di domenica.

Guendouzi è stato tra i più utilizzati da Baroni nelle ultime settimane, ma con la Francia fortunatamente ha avuto un po’ di riposo. Non è sceso in campo nel match di ritorno contro la Croazia, ma aveva giocato invece la gara d’andata, la cui sconfitta aveva portato molte critiche nei suoi confronti. Ora, però, potrà affrontare il Torino con 11 giorni di riposo tra una partita ufficiale e l’altra. Isaksen, invece, non si è fermato. Il danese conferma l'ottimo periodo di forma e ha brillato contro il Portogallo, venendo anche premiato come "man of the match" all'andata e giocando 73 minuti anche al ritorno.

Da domani, tutti i giocatori rientreranno a Formello per riprendere gli allenamenti, dopo tre giorni di pausa concessi da Baroni. La Lazio, infatti, ha lavorato a ranghi ridotti durante la prima settimana della sosta, tra assenze per infortuni (Castellanos, Dele-Bashiru e Tavares) e convocazioni internazionali. Gila e Tchaouna, chiamati all'ultimo dalla Spagna e dalla Francia Under 21, torneranno tra domani e giovedì, completando il gruppo. Solo allora la squadra potrà iniziare davvero la preparazione per la sfida contro il Torino.