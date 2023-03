Lazio - Roma, quanta voglia di derby: Olimpico sold-out. E i tifosi...

Fonte: Fabrizio Parascani

Domani, alle 18:00, la Lazio ospita la Roma per il derby capitolino. Lo stadio Olimpico sarà una bolgia. La Lazio di Sarri dovrà riscattare la sconfitta e la conseguente eliminazione in Conference League contro l'Az Alkmaar. Come riporta la rassegna di Radiosei, sarà un derby molto importante data l'attuale posizione in classifica delle due compagini romane. In questa occasione ci sarà l'Olimpico delle grandi occasioni esaurito in ogni ordine e posto. Ci saranno 60 mila presenze già confermate tra i 22.000 abbonati (26.192 in realtà, ma vanno sottratti 4000 aquilotti, 3000 dei quali hanno esercitato l'opzione per assicurarsi un posto) e gli oltre 38.000 biglietti venduti, di cui circa 20.000 presi dai romanisti. La cornice sarà quella delle grandi occasioni, adeguata all'importanza della gara, che mette in palio la supremazia cittadina ma anche 3 punti importanti per la corsa Champions, in grado di fare la differenza in ottica di programmazione e investimenti per la prossima stagione. I ragazzi di Sarri possono portarsi a + 5 sulla Roma, quinta in classifica, sarebbe un ottimo margine di vantaggio per passare con serenità la sosta del campionato e preparasi al meglio per la volata finale della stagione. I 40 mila laziali presenti sugli spalti, come al solito sono pronti a esibire una meravigliosa scenografia e spingere i propri beniamini verso la vittoria.

