Lazio - Romero, la (nuova) richiesta di Luka complica il rinnovo? La situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Sarri si fida poco delle alternative, nella Lazio giocano sempre gli stessi. Nel 2023 sono spariti dai radar sia Cancellieri che Luka Romero: 11' a Lecce per l'esterno romano, 10' in Coppa Italia a Bologna e 17' in campionato per il baby argentino che, prima della sosta per il Mondiale, pareva essere in rampa di lancio. Soffermandosi proprio sul classe 2004, Il Messaggero parla di una "promessa" fatta dal club: almeno dieci presenze quest'anno per convincerlo a rimanere. Lotito è sempre stato chiaro: "Non c'è nessun problema sul rinnovo". Tuttavia, il quotidiano spiega come la firma starebbe slittando proprio a causa di un improvviso rilancio sull'ingaggio da parte dello stesso calciatore.

