Lazio, Rovella alza i giri della squadra. E ora gioca anche verticale...

RASSEGNA STAMPA - Non solo tanta corsa e una fase difensiva impeccabile: ora Nicolò Rovella sa vestire anche i panni degli assist-man. Nella partita contro l'Atalanta è lui a dare il via all'azione del gol, ed è ancora lui a ricevere il pallone di Castellanos e a imbucare Dele-Bashiru mandandolo a tu per tu contro Carnesecchi. Un passaggio in verticale al volo, una giocata che fino a qualche mese fa sembrava impensabile per un calciatore che davanti non guarda mai, ma giocava 'solo' in orizzontale. Sta acquisendo consapevolezza, sta diventando centrale per la Lazio, per quella squadra di cui si è innamorato fin dal primo giorno e per la quale oggi è un idolo e chiaramente un leader, nonostante i soli 22 anni di età.

QUANTITA' - Tecnico, senza ombra di dubbio, ma anche quantitativo. Copre il campo per intero, dov'è lui l'avversario non passa. Come riporta Il Corriere dello Sport, nella partita di sabato sera ha corso per 13,173 chilometri ed è il secondo miglior dato della sua prima parte di stagione, dopo i 13,305 percorsi all'U-Power Stadium contro il Monza. Divora il campo, lascia i segni quando passa, i tacchetti sprofondano nel terreno di gioco e il suo passo ritmato e una bellezza per gli occhi. Nell'uno contro uno ormai è imbattibile e a questo sta aggiungendo anche miglioramenti tecnici che lo rendono ancora imprescindibile.

IL DERBY- Ora per lui e per tutta la Lazio arriva il derby della Capitale, il quarto della sua avventura in biancoceleste, per quanto nei primi tre abbia giocato poco, restando in panchina nell'ultimo datato 6 aprile 2024 e perso per 1-0. Ora è il suo momento, questa volta partirà titolare con un sogno che ha promesso di non dire a voce alta, ma che tutti possiamo immaginare. Dopo Parma, proverà a replicare, magri sperando questa volta in un direttore di gara e un Var più attenti nelle loro scelte. Al di là dei sogni, però, la Lazio ha ormai acquisito una certezza: Rovella è corsa, è quantità e oggi anche qualità, un centrocampista che cresce di giorno in giorno e,forse, quella clausola da 50 milioni rischia di essere troppo bassa....

