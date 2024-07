Lazio, sale la quota degli abbonamenti: il dato aggiornato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Mentre la Lazio sarà impegnata domani nell'ultima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore, cresce il numero di abbonamenti per la prossima stagione - raggiunta quota 16.400, dopo la prelazione chiusa a 12.200 - al primo dei due giorni utili per i vecchi abbonati che ancora non hanno rinnovato e che potranno sottoscrivere l'abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione. Lunedì 22 scatterà la fase della vendita libera, fino al 10 agosto. Come riferisce Il Messaggero, la proiezione è di circa 22-23 mila tessere staccate al termine della campagna, in pratica un dato molto simile alla stagione precedente al secondo posto.

