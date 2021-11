Lazio - Salernitana, occhio a Ribery: tre i precedenti da ricordare

RASSEGNA STAMPA - Lazio, oggi il grande giorno. In questa 12° giornata di Serie A i biancocelesti sfideranno all'Olimpico la Salernitana. Gara fondamentale per la squadra di Sarri. Servirà mettere in campo la giusta mentalità abbinata alla continuità, ma non solo. La possibile presenza di Ribery dal primo minuto potrebbe creare diversi patemi alla squadra di Sarri. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i ricordi tra il francese talentuoso e la Lazio, non sono dei migliori. Il primo incontro tra i due risale addirittura nel lontano 2005 nella semifinale di ritorno della Coppa Intertoto all'Olimpico in cui "Scarface" fu autore del secondo gol nel match che si concluse 3-0 per i marsigliesi Proprio in quella partita segnò il primo contro i capitolini.

ARIA DA GOL - Se c'è però una cosa alla quale Ribery non riesce a farne a meno è quella di andare in gol contro la Lazio. Infatti 15 anni dopo la musica non cambia e con la maglia della Fiorentina imbuca l'1-0 momentaneo sfumato poi con le reti di Immobile e Luis Alberto sancendo il 2-1 vincente. Stesso risultato dopo la gara di andata a Firenze, quando Franck serve l'assist vincente del provvisorio 1-1 per Chiesa. Oggi la Lazio ha davanti una sfida importante, servirà chiudere qualsiasi spazio possibile ed essere compatti più che mai per contenere le possibili avanzate francesi.