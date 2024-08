Lazio, sarà un anno senza sosta: aumentano gli impegni, diminuisce il riposo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non ci sarà tempo per respirare nell'anno che verrà. Se già l'ultima stagione si è rivelata impegnativa, quella che verrà sarà senza precedenti. Nonostante non ci saranno impegni con le Nazionali - quest'anno Europeo, Copa America e Olimpiadi hanno messo a dura prova la resistenza dei calciatori - il numero di appuntamenti stagionali è destinato ad aumentare. Perché? Come riporta la Gazzetta dello Sport, il motivo risiede principalmente nelle coppe europee. Nell'annata 2024/2025, infatti, faranno il loro esordio i nuovi format del Mondiale per club, della Champions e dell'Europa League. Il primo riguarderà solamente Inter e Juventus, chiamate a giocare un campionato parallelo a quello di Serie A. Il secondo, invece, chiamerà in causa anche anche Milan, Atalanta e Bologna per la Champions, mentre la Lazio e la Roma per quanto riguarda l'Europa League. L'abolizione della fase a gironi e l'esordio del mini-campionato nel primo turno aumenterà le partite dalle 6 precedenti, alle 8 della prossima stagione. Un aumento che poterà all'abolizione della pausa di gennaio, quando le squadre torneranno in campo per completare i propri impegni europei prime della fase a eliminazione diretta. Diminuiscono, dunque, i margini di riposo, soprattutto in seguito alla decisione di non fermare il campionato durante le festività natalizie. Mai un attimo di pausa, i club si giocheranno il tutto per tutto con l'esordio del nuovo anno, quando ogni tre giorni saranno chiamati a scendere in campo tra la corsa all'Europa, il campionato e, ovviamente, anche la Coppa Italia.