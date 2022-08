Lazio, Sarri prepara l'assetto anti Bologna. Dubbi al centro: Cataldi o Marcos Antonio?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Tutto pronto o quasi per il debutto stagionale contro il Bologna. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il vero dubbio di mister Sarri riguarda la regia, con Cataldi che sembrerebbe in leggero vantaggio rispetto a Marcos Antonio. L'ultima parola ce l'avrà l'allenamento di oggi che potrebbe rendere più chiara la situazione. Luis Alberto partirà dalla panchina e con tutta probabilità subentrerà a partita in corso, al suo posto Basic insieme a Milinkovic-Savic. In difesa Patric è il favorito su Gila e affiancherà al centro del reparto Romagnoli. Lazzari e Marusic i due terzini. In attacco il tridente sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, con Pedro ai box per problemi alla caviglia. In porta Maximiano, mentre a Provedel sarà dato tempo e modo di inserirsi nel gruppo.