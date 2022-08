Lazio, Sarri sacrifica il gioco per un obiettivo: la strategia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La scorsa stagione è stata un periodo di transizione, l’avvento di Sarri ha portato cambiamenti radicali soprattutto nel gioco. I biancocelesti hanno avuto bisogno di tempo per assimilare i dettami del nuovo mister, ma ora l’anno di prova si è concluso e bisogna portare a casa i risultati. Sarà un campionato intenso e ricco di impegni, i nuovi arrivati hanno rinvigorito la rosa qualcuno si è adattato senza problemi altri ci stanno ancora provando. È stato fatto un mercato che rendesse la squadra più competitiva e colmasse quelle lacune che lo scorso anno hanno impedito a Sarri e ai suoi di raggiungere la Champions. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, per raggiungere l’obiettivo il tecnico toscano ha deciso di sacrificare il suo gioco, stando a quanto visto in queste due prime giornate. Conta il risultato, servono punti e ci vuole organizzazione soprattutto in difesa. È una Lazio che non si sbilancia, manca imprevedibilità e velocità nella manovra, anche un pizzico di tecnica in più. Arriveranno col tempo e col migliorare della condizione fisica degli interpreti. L’importante è restare concentrati e raggiungere il fine stabilito, il prossimo step sarà la gara contro l’Inter all’Olimpico.