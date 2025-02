Lazio, Scaloni innamorato del Taty: "Non solo gol, si muove benissimo!"

RASSEGNA STAMPA - In occasione di Juventus-Inter, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Lionel Scaloni, ct dell'Argentina e dunque di diversi calciatori che militano in Serie A. Nelle ultime convocazioni c'è stato spazio anche per il Taty Castellanos, che ha esordito in maglia albiceleste a settembre.

Scaloni, anch'egli ex conoscenza biancoceleste, si è rivelato estasiato dall'attaccante della Lazio: "È arrivato in una squadra importante, forte. Non fa solo gol, ma fa girare la squadra, si muove benissimo e sta facendo molto bene. Più gioca, meglio gioca. Gli hanno dato la maglia, per un attaccante è importante. Speriamo continui così". Le convocazioni dell'Argentina per le qualificazioni ai Mondiali ci saranno fra qualche settimana e Castellanos gode quindi della fiducia del ct: una nuova chiamata ora dipende solo da lui e dal suo rendimento con la Lazio.