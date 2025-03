Lazio, sei mesi fa arrivò la svolta con il Milan: Baroni ci riprova

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Altro appuntamento con una big per la Lazio di Baroni. Lo score contro le grandi non è di buon auspicio, ma contro l'Inter in Coppa Italia, nonostante la sconfitta tra le polemiche, si è vista una prestazione diversa e di livello, che si spera possa essere replicata nuovamente a San Siro, stavolta contro il Milan in campionato.

La Lazio vuole affrontare i big match con entusiasmo e coraggio, sfruttando queste sfide come stimolo per restare in corsa per la Champions e non perdere terreno su Juventus e quarto posto. Questa mentalità è nata il 31 agosto, quando all'Olimpico la squadra sorprese tutti e mise in difficoltà il Milan di Fonseca. Furono lanciati Dia e Castellanos insieme e quella che sembrò una mossa azzardata si rivelò vincente: il match finì 2-2, proprio con le reti degli attaccanti, entrambi su assist di un inarrestabile Nuno Tavares.

Adesso la Lazio deve ritrovare brillantezza in attacco. L’assenza di Castellanos si sta facendo sentire: il suo gioco di manovra e la capacità di legare il centrocampo con l’attacco sono difficili da sostituire. Dia, invece, si integra bene con lui grazie alla sua fisicità e al lavoro di pressing sui playmaker avversari. Per questo, come spiega il Corriere dello Sport, Baroni non cambierà formula: si prosegue con il 4-2-3-1, almeno fino al pieno recupero di Vecino, con nuove soluzioni offensive: Noslin agirà a sinistra come vice Zaccagni, mentre Pedro potrà alternarsi con Isaksen o Dia. Tchaouna, invece, potrebbe essere confermato come centravanti dopo il test contro l’Inter. Contro i rossoneri sarà la sua vera prova del nove.