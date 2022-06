Lazio, Semplici: "Per il prossimo anno scommetterei su Lazzari"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tempo di previsioni per il campionato che verrà, a breve cominceranno i ritiri delle squadre e l'inizio della stagione è tra appena un mese e mezzo. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Leonardo Semplici non ha dubbi riguardo a chi stupirà nella prossima Serie A: "Dico innanzitutto Manuel Lazzari per le qualità che ha. Abbiamo fatto un percorso insieme. Dalla C. Spero faccia un ulteriore salto in alto. E poi aggiungo Petagna al quale serve avere più spazi e fiducia".