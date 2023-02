Lazio, senti Dabo: "Lì ho fatto le cose migliori. Inzaghi si sta ripetendo..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'ex interista e laziale Ousmane Dabo ha rivissuto insieme alla redazione di Notizie.com, gli anni migliori della sua carriera, ricordando con piacere il periodo in cui vestiva la maglia biancoceleste agli ordini di Simone Inzaghi:

"L'Inter è stata la prima squadra di livello che ha creduto in me ed è stata una gran bella esperienza. Anche se poi le cose migliori le ho fatte altrove. Soprattutto alla Lazio. Inzaghi? Sono molto contento per lui. Sta lavorando bene e il suo lavoro si vede nella gestione del gruppo. Si sta dimostrando, giorno dopo giorno, un grande allenatore. E sta ripetendo i buoni risultati che ha messo in scena quando era alla guida della Lazio”.