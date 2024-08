Lazio senza "numero 9": a Noslin e Castellanos il compito di guidare l'attacco

RASSEGNA STAMPA - Il conto alla rovescia in vista della nuova stagione sta per finire e cresce l'attesa per vedere all'azione la Lazio di mister Baroni. Sarà una stagione certamente diversa e, soprattutto in attacco, mancherà il classico numero 9 che la società biancoceleste si è sempre garantita negli ultimi vent'anni: da Rocchi passando per Klose fino a Ciro Immobile.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport con Castellanos in rosa la Lazio ha deciso di puntare su Noslin senza intervenire ulteriormente sul mercato. Una scelta coraggiosa senza dubbio visto che l'ex Verona nasce come attaccante esterno ed è proprio in quella posizione che ha realizzato 5 gol e servito 4 assist. Certo Baroni lo ha allenato e lo conosce senza dubbio meglio di tutti e quindi la speranza è che possa tirare fuori il meglio da lui anche in un altro lato del campo. A Noslin e Castellanos l'arduo compito di non far rimpiangere il passato.