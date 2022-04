Lazio, sette gare per chiudere al meglio la stagione e centrare l'Europa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una grigliata per fare gruppo, per restare uniti e per l'Europa. Dopo l'allenamento di ieri nel quartier generale di Formello squadra e tecnico si sono concessi alcune ore di svago nel centro di allenamento. Barbecue accesi, un bicchiere di vino rosso e relax. Era già successo in passato, è la prima volta che accade con la gestione di Maurizio Sarri.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'obiettivo è quello di rimanere compatti, di chiudere al meglio questa stagione e di centrare un piazzamento europeo che consentirebbe alla Lazio di intascare 20 milioni importantissimi per il bilancio. I biancocelesti dovranno lottare per il quinto posto cercando di tenersi dietro la Fiorentina e di superare la Roma che ora dista due lunghezze. Mister Sarri è concentrato sul finale di stagione e non vuole che nessun discorso sul futuro intacchi il presente. Ora l'obiettivo è quello di vincere a Genoa, uniti e compatti fino alla fine.