Lazio, situazione lista: Hysaj verso il reintegro anche in Europa

RASSEGNA STAMPA - Poche settimane ancora a disposizione della Lazio, e di tutti gli altri club qualificati al prossimo turno di Europa League, per comunicare alla Uefa eventuali variazioni nella lista. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport entro il 6 febbraio le squadre dovranno comunicare in modo ufficiale la lista che non potrà più essere cambiata se non in caso di lungo infortunio per il portiere.

Appare praticamente scontato il reintegro di Hysaj: Castrovilli era già fuori dalla lista e non rientrerà e Tchaouna potrebbe essere tagliato visto che in primis la Uefa non prevede la lista aggiuntiva degli Under 22 come la Lega di Serie A e in secondo luogo l'ex Salernitana è coinvolto in voci di mercato.

Diverso è invece il discorso in Serie A dove non si escludono sorprese e il discorso è ancor più articolato. Il regolamento prevede infatti due possibili variazioni per tutta la stagione in periodi extra di mercato e gli infortuni di Vecino, Lazzari e Patric (pronti non prima di metà febbraio) spingono la società a prendere tempo. Gli Under 22, invece, saranno regolarmente inseriti nella lista aggiuntiva.