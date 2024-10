Lazio, solo vittorie all'esordio casalingo in Europa: adesso tocca a Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Baroni punta il Nizza per rispettare la storia recente della Lazio. Nell'era Lotito la vittoria all'esordio casalingo in Europa è un 'must', così dicono i numeri. Lo hanno fatto tutti i predecessori dell'attuale tecnico biancoceleste, senza distinzioni. In dieci edizioni, infatti, i biancocelesti hanno battuto Elfsborg, Rabotnički, Mura 05, Leagia Varsavia, Saint-Étienne, Zulte Waregem, Apollon Limassol, Rennes, Lokomotiv Moscka e Feyenoord.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, inoltre, la Lazio non perde in casa in campo europeo dal novembre 2019 contro il Celtic. In quell'occasione Immobile aveva sbloccato il match dopo 7 minuti, poi la rimonta scozzese prima con Forrest e poi con Ntcham all'ultimo minuto. In panchina c'era Inzaghi. Ora Baroni vuole farsi valere anche di fronte al suo pubblico: il Nizza in gare ufficiali contro formazioni italiane ha sempre perso.