Lazio, soluzioni di emergenza sulle fasce: pronti Anderson e Patric

In un campionato condizionato dal Covid in cui si gioca praticamente ogni tre giorni, è importante gestire le energie e far respirare la rosa. Lo sa bene Simone Inzaghi che ieri ha lasciato a riposo sia Lazzari che Marusic. I due esterni biancocelesti hanno giocato praticamente sempre nell'ultimo periodo vista anche l'emergenza in quella zona del campo complici gli infortuni di Fares e Lulic. Il tecnico ha deciso concedergli un giorno in più precauzionalmente in vista della trasferta di Parma in cui spera di recuperarli entrambi. Domenica Inzaghi però potrebbe farli partire dalla panchina anche perché la settimana prossima c'è il derby e perdere uno dei due sarebbe un danno troppo importante. Come riporta la rassegna stampadi Radiosei, al Tardini sono pronte due nuove soluzioni di emergenza sulle fasce: Patric, già impiegato come quinto a Torino, e Djavan Anderson,mai impiegato quest'anno e è pronto a dare una mano alla squadra come fatto la scorsa estate dopo il lockdown.