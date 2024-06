Lazio | Sprint Isaksen. Il club l'ha difeso, ora il rilancio. Ma la concorrenza...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Isaksen, ci vuole un cambio di passo. Tudor non lo vedeva, con Sarri era appena arrivato e aveva bisogno del periodo di ambientamento. Ora, però, il danese deve dare delle risposte: ripagare la società della fiducia e, soprattutto, dell'investimento economico. Lotito e Fabiani, riferisce Corriere dello Sport, lo hanno protetto nelle ultime settimane, era uno degli acquisti dell'estate 2023 messi in discussione dall'allenatore croato. Il suo addio l'ha riabilitato, diventa però necessario adesso accelerare e tirare fuori i colpi messi in mostra ai tempi del Midtjylland, quando aveva impressionato anche nello scontro diretto in Europa League contro la stessa Lazio. 180 minuti decisivi per il suo acquisto. avvenuto l'estate seguente per 12 milioni di euro più bonus.

Il cambio in panchina può agevolarlo, sia a livello di considerazione ma anche dal punto di vista tattico. Baroni sceglierà, con tutta probabilità, il 4-2-3-1 o il 4-3-3, moduli che permetteranno al danese di muoversi nella sua posizione preferita, partendo largo a destra e con la possibilità di rientrare sul mancino. Il contesto ideale per esprimersi al meglio. Il periodo di apprendistato è terminato. Ha chiuso l'ultima stagione con 3 gol e 5 assist in 37 gare. Ci si aspettava di più, ha il compito di trasformare questi numeri in una rincorsa verso una crescita esponenziale.

Occhio, infine, alla concorrenza: l'arrivo di Tchaouna non gli permetterà di avere una maglia garantita nonostante la partenza di Anderson. L'esterno acquistato dalla Salernitana proverà a spingere per sfilargli il posto. L'eventuale aggiunta di Noslin renderebbe ancora più complicati i ballottaggi. Isaksen deve spintare, non è più tempo dell'attesa.

