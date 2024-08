Lazio, Tchaouna manda segnali: pronto il sorpasso con il Venezia?

RASSEGNA STAMPA - Loum Tchaouna manda segnali a Baroni. Ottimo impatto sulla Lazio per l'ex Salernitana che tra il ritiro di Auronzo e le amichevoli successive sta mettendo in mostra tutti i suoi numeri. A Cadice è entrato al 20' della ripresa e ha dato vivacità all'attacco biancoceleste. Suo l'assist da corner per il gol decisivo di Noslin. Come riporta il Corriere dello Sport, il francese adesso non vuole fermarsi e si candida per una maglia da titolare alla prima contro il Venezia. Baroni riflette, Loum può correre sulla corsia di destra dal primo minuto al posto di Isaksen.