Lazio | Tra Champions e Serie A, lo scontro tra opposti. E per il turnover...

Sarrismo, allegrismo e cholismo. Campionato e Champions, tutto nel giro di quattro giorni, dal 16 al 19 settembre. Sarà un incrocio irto di trappole e rischi. Max e Diego, dal punto di vista del gioco la kryptonite peggiore per le Sarri. Mau è abituato a pensare un impegno alla volta, ma è scontato credere che abbia già iniziato ad architettare il piano per affrontare il doppio-scontro. Come riferisce il Corriere dello Sport, la pausa è lunga e permetterà a Sarri e al suo staff di studiare per filo e per segno Juve e Atletico. L'allenatore deciderà in corsa se applicare il primo turnoner. A occhio, salvo emergenze, sarà limitato. Il ballottaggio è già aperto tra Kamada e Guendouzi: il giapponese è in nazionale, rientrerà il 13 a Formello, il francese si allena regolarmente. Rovella non è ancora pronto per giocare dal 1', Cataldi farà gli straordinari. E Luis Alberto? Ci sarà sempre.

