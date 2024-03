Lazio, tre partite contro la Juve: tra record e un ricordo del primo Scudetto

© foto di aryval

RASSEGNA STAMPA - Juve, poi Juventus e infine la Vecchia Signora. Tre partite contro i bianconeri in 25 giorni: non era mai successo nella storia della Lazio. E ad affrontarle, in panchina, ci sarà un ex, Igor Tudor, arrivato da poco per sostituire Maurizio Sarri, un altro ex. Il 30 marzo è in programma l'esordio del tecnico croato all'Olimpico in campionato; il 2 aprile l'andata a Torino delle semifinali di Coppa Italia; mentre il 23 aprile si tornerà a Roma per il ritorno.

Il passivo contro la Juventus è davvero pessimo per la Lazio, soprattutto a causa del campionato: solo 36 vittorie e 87 sconfitte. In coppa, però, è tutta un'altra musica: i biancocelesti se la giocano con 11 successi e 12 ko. Questa è la nona stagione in cui ci saranno ben 4 incontri tra le due formazioni. Il poker più recente è stato anche il peggiore: nel 2015/16, prima con Pioli e poi con Inzaghi, sono arrivate tre sconfitte all'Olimpico e una a Torino tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa.

Come riportato da Il Corriere della Sera, in tutti gli altri sette precedenti la Lazio ha vinto almeno 1 o 2 volte su 4. Nella magica stagione del 1973/74, Maestrelli era riuscito ad avere la meglio in entrambe le sfide di campionato, mentre in coppa aveva deciso di far rifiatare la squadra. Dopo lo 0-0 dell'andata all'Olimpico, al ritorno a Torino ha schierato quasi tutte le riserve in vista del derby di qualche giorno dopo, perdendo 3-0. I biancocelesti, alla fine, hanno ribaltato la Roma 2-1 aumentando il vantaggio in classifica proprio sui bianconeri e vincendo lo Scudetto il 12 maggio.