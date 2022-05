Lazio, tutto pronto per il ritiro di Auronzo: le amichevoli in programma

La stagione si è appena conclusa ma mai come quest'anno la nuova è alle porte. La Lazio si gode il meritato relax prima dell'arrivo di luglio in cui la squadra di Mauirizio Sarri partirà alla volta di Auronzo di Cadore per il ritiro estivo. Le date sono note: dal 6 al 22 i biancocelesti saranno sotto le Tre Cime di Lavaredo e come di consueto ci saranno dei test importanti in programma.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la prima uscita della Lazio sarà il 10 contro una rappresentativa dilettantistica locale, poi il 14 contro una squadra di serie D o di Eccellenza. Nella seconda settimana di ritiro invece si alzerà il livello: domenica 17 allo stadio Zandegiacomo i biancocelesti affronteranno la Triestina e il 21 luglio il Venezia, appena retrocesso in Serie B.

Concluso il ritiro di Auronzo la società sta valutando se organizzare una trasferta di pochi giorni con un paio di amichevoli a fine luglio. Nella prima di agosto invece gli allenamenti saranno a Formello in vista dell'inizio della stagione fissata per il 13.