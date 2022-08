Lazio, un trono per due: il duello Immobile - Lukaku per un posto nel cuore di Inzaghi

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Quella di stasera sarà per Ciro Immobile una partita particolare. Tanti di quello che ha fatto in questi anni, il bomber di Torre Annunzata lo deve anche a Simone Inzaghi, il quale è riuscito a metterlo nella giusta condizione per arrivare a ben 36 gol in un solo campionato. Come riporta la rassegna di Radiosei, è assurdo pensare come era iniziato il loro rapporto alla Lazio, con una discussione per una sostituzione contro il Parma e Ciro non tra i titolari nella partita seguente contro l'Inter. Poi è cambiato tutto, è sbocciata un'amicizia talmente forte che ha visto i due partire anche insieme per le vacanze con le rispettive famiglie. Simone si è trasferito a Milano, dove ora per le mani ha un altro che il vizio del gol ce l'ha da sempre, Romelu Lukaku. In due anni in Serie A il belga ha segnato 47 reti in 72 match giocati, Ciro (utilizzando gli stessi termini temporali) è andato a segno 56 volte. Nel febbraio del 2020 era finita 2-1 per i nerazzurri, con la doppietta di Big Rom e la firma di Ciro. Come andrà a finire stasera lo sapremo solo al triplice fischio, intanto la caratura dei protagonisti fa prospettare uno spettacolo assolutamente divertente.