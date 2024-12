Lazio, va ritrovato il miglior Tavares: Baroni lo aspetta

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Per un po' la Lazio giocherà una volta a settimana e Baroni deve approfittare di questo tempo per recuperare gli acciaccati o rigenerare i giocatori il cui rendimento è sottotono. Uno tra questi ultimi è Nuno Tavares, che da quando si è infortunato in Nazionale è come se giocasse con il freno a mano tirato. A Lecce non ha brillato e anzi è stato addirittura sostituito.

Come ricorda il Corriere dello Sport, Tavares era partito con il turbo, tra assist e prestazioni da far girare la testa. Poi la sosta di novembre, l'infortunio con il Portogallo, e non si è più visto a quei livelli, eccezion fatta per Ajax-Lazio. Sta per arrivare l'Atalanta capolista all'Olimpico e una settimana dopo ci sarà il derby, il suo primo, e la Lazio ha bisogno delle sue sgaloppate per rimanere aggrappata alle parti alte della classifica.