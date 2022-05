Lazio-Verona, i numeri del match confermano lo spettacolo in campo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il match tra Lazio e Verona è stato vivace e ricco di emozioni dal primo all’ultimo minuto. A testimoniarlo oltre al rocambolesco 3-3 sono i numeri dell’incontro riportati dalla rassegna di Radiosei.

I NUMERI – I biancocelesti hanno tirato in porta 19 volte a fronte delle 10 veronesi. Entrambe le formazioni hanno centrato lo specchio della porta in 7 occasioni, mentre i tiri fuori vedono uno schiacciante 8-3 per i padroni di casa. Dal canto loro Acerbi e compagni hanno respinto ben 4 tentativi ospiti, che invece sotto questo punto di vista sono stati inoperosi. La Lazio invece ci ha provato molto di più da dentro l’area di rigore con 13 conclusioni a 5. Decisamente più equilibrato il dato sui tiri da fuori che vede i capitolini in vantaggio per 6-5.Il computo dei calci d’angolo è di 6-4 per gli aquilotti, che hanno subito ben 19 falli a fronte dei 9 fatti. Interessanti i dati sui cross con i veneti avanti per 8 a 5. Nonostante ciò la formazione di Sarri ha avuto 6 occasioni di testa e quella di Tudor appena 1.