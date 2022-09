Lazio Women, perché non si gioca a Formello? La spiegazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Inizia il campionato per la Lazio Women. Dopo la vittoria in Coppa Italia di settimana scorsa, le ragazze di Catini sono pronte all'esordio in Serie B. Alle 15:30 il fischio d'inizio, l'avversario è il Brescia Femminile dell'ex Seleman. Si giocherà sul campo 'Angelo Sale' di Ladispoli e non al 'Mirko Fersini' di Formello. Il campo di proprietà del club, come spiega la rassegna stampa di Radiosei, non permette troppe sollecitazioni vista la semina in corso: le biancocelesti hanno dovuto trovare un'altra soluzione visto che ieri ci ha giocato la Primavera.