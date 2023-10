Lazio, Zaccagni a Formello: è in dubbio per il Sassuolo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni ha lasciato Coverciano ed è tornato a Roma. Niente da fare per la trasferta in Inghilterra, i dolori alla caviglia destra calciando il pallone non hanno permesso il recupero in tempo per Wembley. Come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport oggi l'esterno sarà a Formello, dove verrà monitorato dallo staff medico della Lazio.

Al momento non sono previsti esami, la tabella di marcia verrà aggiornata in vista di Sassuolo - Lazio. È da considerarsi per forza di cose in dubbio, non verranno presi rischi all'alba di un ciclo di partite importanti in campionato e Champions League per la squadra di Sarri.

Pedro è pronto, prima della sosta tra Celtic e Atalanta ha mandato segnali confortanti dopo i problemi fisici sofferti in estate.

