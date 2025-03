Lazio - Zaccagni, che numeri! Mai così alla 27a giornata di Serie A

A Roma è Zaccagni mania. Il capitano della Lazio ha aperto le danze segnando l'1-0 contro il Milan che ha permesso ai biancocelesti di sbloccare il big match alla Scala del Calcio. Prima del gol, una triangolazione che ha tenuto tutti fermi, gli occhi dei tifosi erano proiettati su passaggi e corse in avanti, fino al tiro di Marusic respinto da Maignan, un mezzo assist. Così, il capitano è arrivato alla doppia cifra in tutte le competizioni con 10 gol eguaglaindo il proprio record personale (10 come nel 2022-2023), ma non solo.

Nel giorno della sua 150° presenza con la Lazio, l'Arciere, come riporta il Corriere dello Sport è arrivato a otto gol e sei assist: mai così tanti alla 27° giornata di Serie A. Nel 2019-20 a Verona erano 5, nel 2020-21 il doppio (10), nel 2021-22 tra l’inizio a Verona e il prosieguo con la Lazio (11). Poi 13 nel 2022-23 e solo 3 l’anno scorso. A San Siro non aveva mai segnato e l’ha fatto in una serata davvero speciale per lui, soprattutto perché in tribuna c'era il ct Spalletti.

Il commissario tecnico avrà chiaramente apprezzato, non solo la rete ma anche la prestazione di Zaccagni che anche in fase difensiva riesce a dare un suo prezioso apporto, proprio come un vero capitano. Prima delle convocazioni però, ci sono da attendere le partite contro Viktoria Plzen, Udinese, Plzen al ritorno e Bologna. Ed è proprio qui che l'arciere è focalizzato.