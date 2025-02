Lazio, Zaccagni punta la Juve: a Cagliari per scavalcare la vecchia signora

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni si è messo alle spalle l'attacco influenzale, si è allenato ed è pronto a guidare la squadra stasera contro il Cagliari. Spavento superato, dopo che aveva saltato le sedute di venerdì e sabato. Il capitano si riprenderà la maglia da titolare come previsto, anche se sicuramente sperava di arrivare a questa gara più riposato vista l'assenza di giovedì a Braga per squalifica. Una preparazione che, come riporta il Corriere dello Sport, ha ricordato quella della gara d'andata: aveva alzato bandiera bianca per le due partite precedenti contro Genoa e Como (sempre per un virus gastrointestinale), per poi rientrare in extremis tra i convocati e decidere la sfida dal dischetto. Ingresso nel secondo tempo e calcio di rigore del 2-1 a un quarto d'ora dalla fine. La speranza per i biancocelesti è che l'epilogo sia lo stesso, soprattutto adesso che la Juventus ha agguantato il quarto posto momentaneo. Zaccagni si è ripreso la Lazio, ora contro il Cagliari vuole riprendersi anche il quarto posto.