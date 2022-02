Lazio, Zola: "Il Porto spaventa. Sarri opposto a Inzaghi, i risultati..."

Dopo il Bologna c'è un vero banco di prova. La Lazio di Maurizio Sarri sarà chiamata a rispondere presente nella gara valida per i sedicesimi di andata di Europa League contro il Porto. Scontro decisivo, i biancocelesti sono impazienti, non attendono altro che scendere sul manto verde dell'Estádio do Dragão. Ad esprimersi in merito è Gianfranco Zola, vice allenatore del Chelsea ai tempi di quando Maurizio Sarri ne era l'allenatore. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex giocatore ha rivelato quale sia la squadra che abbia più chance di fare strada in Europa League. Tra Atalanta e l'Olympiacos, e ancora, tra il Napoli col Barça, e la Lazio col Porto, Zola ha dichiarato: «Beh, credo l'Atalanta. Il Porto invece spaventa: l'ho visto col Milan, è organizzato. Sarà dura». Sulla domanda se sentisse ancora Sarri e perché la Lazio stesse facendo fatica ad assemblare i meccanismi del tecnico, Zola ha aggiunto: «Sì, lo sento e quelle difficoltà un po' me le aspettavo. Il suo modo di giocare è opposto a quello di Inzaghi alla Lazio: lui palleggia da dietro e non sopporta la difesa a cinque. Un periodo di transizione è legittimo. Se ne uscirà? Il mister è molto preparato. I risultati arriveranno».