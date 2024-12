Lecce - Lazio è Krstovic VS Castellanos: ma un dato li accomuna

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Stasera andrà in scena Lecce - Lazio, una sfida importante per entrambe le squadre. I pugliesi vogliono continuare a beneficiare della cura Giampaolo: infatti, dal suo avvento la squadra salentina ha iniziato a inanellare diversi risultati positivi. La squadra di Baroni, invece, cerca il riscatto dopo la debacle di lunedì sera all'Olimpico contro l'Inter e vuole proseguire la rincorsa ai primi posti. In Lecce - Lazio però è insita anche la sfida tra i due centravanti Krstovic e Castellanos. I due terminali offensivi cercano gol decisivi per la propria squadra, ma di certo non si può dire che non ci provina. C'è infatti un dato interessante che li accomuna: stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i due si trovano nella speciale classifica dei calciatori col più alto numero di conclusioni verso la porta insieme a Haaland (69), Mbappé (65), Marmoush (57), Semenyo (63) e Lewandowski (56). Sempre secondo il quotidiano, il montenegrino si trova a quota 63, mentre l'argentino ex Girona è a quota 55.