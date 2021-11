Lokomotiv Mosca - Lazio, precedenti e non solo: tutti i numeri del match

RASSEGNA STAMPA - Il momento decisivo del girone è arrivato. Ogni punto, ogni partita pesa un macigno. Solo due squadre su quattro strapperanno il pass per la fase a eliminazione diretta di Europa League. Tutto è ancora aperto e restano 180 minuti per dimostrare chi merita. La Lazio sfiderà prima la Lokomotiv in trasferta e poi il Galatasaray in casa. L'obiettivo è sempre lo stesso: vincere e passare il turno. La partita di Mosca, in programma giovedì alle 18:45, è già un crocevia importante. Lokomotiv e Lazio, prima del match dell'andata vinto dai biancocelesti 2-0, si sono già incontrate in semifinale di Coppa delle Coppe 1998/99 con i capitolini che conquistarono la finale poi vinta con il Maiorca pareggiando 1-1 in Russia e 0-0 all'Olimpico. La Lokomotiv ha un trend negativo contro le italiane. La squadra russa ha vinto solo una delle sei partite disputate in competizioni UEFA in casa contro club del nostro campionato (1 pareggio e 4 sconfitte). I biancocelesti, invece, non perdono da sette partite contro squadre russe. Le ultime tre trasferte dei biancocelesti coincidono con tre pareggi, l'ultimo contro lo Zenit in Champions League. L'ultima gara interna giocata dalla Lokomotiv contro un'italiana è quella persa con la Juventus di Sarri nei gironi di Champions del 2019. Il Comandante tornerà nel gelido freddo russo per fare risultato e tenere vive le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.