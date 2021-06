Mancini-Immobile, il rapporto scricchiola: contro l'Austria tanti richiami prima della sostituzione

2 gol in 4 partite di Euro 2020 non sono un bottino scarso, eppure Ciro Immobile continua a essere bersagliato dalle critiche. Oltre a chi ha sempre sottolineato il suo score con gli Azzurri non all'altezza di quello con la Lazio, anche il ct Roberto Mancini nella gara contro l'Austria lo ha spesso richiamato durante il match prima di sostituirlo a pochi minuti dal termine dei 90 minuti regolamentari. Il bomber biancoceleste ha lottato come al solito e l'incrocio dei pali colpito nel primo tempo grida ancora vendetta.

LA SOSTITUZIONE E I RICHIAMI - Quando il ct lo ha richiamato in panchina, Ciro è uscito dal campo sconsolato e provato dai continui richiami dell'allenatore. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tra i due c'è stima e affetto reciproco ma forse c'è qualcosa che non va nel loro rapporto. Immobile insegue la presenza numero 50 con la Nazionale, è a quota 15 reti e con tutta probabilità guiderà l'attacco anche contro il Belgio. Un gol potrebbe sgomberargli la testa da qualsiasi pensiero negativo, ma a prescindere è importante che riesca a mantenere la giusta concentrazione fino alla fine del torneo, facendosi scivolare addosso tutto ciò che proviene dall'esterno.