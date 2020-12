Maradona, chiuso in casa e grave da giorni: è giallo sulla sua morte

Più ombre che luci, sulla morte di Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, si sarebbe creato un vero e proprio giallo, attorno alla morte della leggenda del calcio. L'argentino, sembrava da giorni essersi rinchiuso in casa, e fosse in gravi condizioni. Nel frattempo, la casa e la clinisa del medico che ha curato Maradona, Leopoldo Luque, sono state perquisite, e in seguito Luque avrebbe provato a farsi interrogare per chiarire ruolo e responsabilità nell'assistenza a Maradona, senza successo. Le testimonianze parlano inoltre di una lite tra i due finita in un pugno di Diego lo scorso 19 novembre prima che il medico venisse allontanato dalla villa dell'ex stella del Napoli.

DETTAGLI - Sarebbero però emersi altri dettagli: secondo l'infermiera che curava Maradona, l'argentino sarebbe caduto due mercoledì fa sbattendo la testa sul lato opposto a quello dell'operazione rimanendo 3 giorni nella sua stanza. Inoltre la specialista aveva consigliato la presenza continua di un'ambulanza in quanto Diego presentava segni, dopo l'operazione, di astinenza da sostanze.

