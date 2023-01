Milan, testa alla Lazio: limitati anche i social network

Fonte: Fabrizio Parascani

Il Milan riprende la preparazione. La squadra rossonera torna ad allenarsi in giornata e il grande obiettivo di Pioli è superare questi 10 giorni neri iniziati con il 2-2 contro la Roma e terminati con la cocente sconfitta in Supercoppa nel derby contro l'Inter. Un lavoro tattico e mentale che dovrà portare la squadra allo scontro diretto per un posto Champions con la Lazio, martedì sera all'Olimpico. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, dato il momento delicato, nelle ultime 48 ore si è ridotta l'attività social dei giocatori. Le storie Instagram sono un indicatore. Negli ultimi giorni hanno postato qualche contenuto Leao, Bakayoko e Messias, mentre Ibrahimovic ha proposto un video da “Asterix e Obelix- il regno di mezzo”, il film in cui ha interpretato Caius Antivirus. Dagli altri calciatori nulla. Questo dato dimostra come i giocatori del Milan stiano dando priorità al campo senza che la società avesse dato qualche direttiva specifica. In termini di formazione Pioli potrebbe apporre qualche cambiamento rispetto agli undici scesi in campo a Riad. Contro la squadra di Sarri potrebbe rivedersi Charles de Ketelaere dal primo minuto o a gara in corso.

