Mondiale Femminile, Italia - Olanda e il sogno azzurro: dove vederla in tv

L'Italia ora ci crede. Le azzurre non vogliono svegliarsi da questo incredibile sogno e puntano alla qualificazione in semifinale. Dopo la vittoria contro la Cina, l'ostacolo ora è orange: oggi alle 15 ci sarà l'Olanda sul cammino dell'Italdonne. Chi vincerà incontrerà la vincente di Germania - Svezia. Le ragazze di Milena Bertolini possono scrivere una pagina storica del calcio femminile del nostro paese. La partita tra Italia e Olanda, valida per i quarti di finale dei Mondiali di calcio, sarà trasmessa in chiaro dalla Rai (Rai 1) e su Sky Sport Mondiali (canale 202). La partita sarà inoltre visibile in diretta streaming su pc, tablet e smartphone per tutti su Rai Play e solo per gli abbonati a Sky su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Guagni; Cernoia, Giugliano, Bergamaschi; Bonansea, Giacinti, Girelli. Ct. Bertolini.

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, Van de Sanden, Miedema. Ct. Wiegman.

