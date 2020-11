Morassut: "La Roma può trovare casa all'Olimpico, la Lazio al Flaminio"

Roberto Morassut, sottosegretario all'ambiente in quota PD ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera in cui spiega la situazione stadio. Dopo che l'ipotesi Tor Di Valle è stata scartata, Morassut avrebbe una nuova soluzione: "La Roma potrebbe trovare casa all’Olimpico, la Lazio al Flaminio. All’Olimpico potrebbe restare solo il calcio. Nella parte sottostante, dispone di ampi spazi per uffici e attività e non è escluso che si possano recuperare superfici a reddito anche al Flaminio. La premessa è che tutto avvenga nei limiti di interventi sostenibili per i quartieri".