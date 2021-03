Morte Guerini, proseguono le indagini: una telecamera potrebbe aver ripreso tutto

RASSEGNA STAMPA - Proseguono le indagini per la morte di Daniel Guerini. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, la polizia locale del V gruppo Casilino ha individuato alcune persone che quella sera avevano chiamato il 112, nei prossimi giorni saranno ascoltate per capire se abbiano assistito alla dinamica del contatto tra la Mercedes classe A e la Smart FourFour su cui era a bordo il giocatore biancoceleste. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, i due conducenti dovrebbero essere iscritti nel registro degli indagati come un atto puramente dovuto. Non prima di lunedì verranno esaminati i filmati di almeno una telecamera puntata sulla strada e che dovrebbe aver ripreso le due auto prima dell'impatto. Sono attesi i risultati del secondo test alcolemico e tossicologico sul conducente della Smart. Dopo tutti questi tasselli il puzzle dovrebbe essere completo e si scoprirà cosa è veramente accaduto quella tragica sera.

Lazio, la società ricorda Guerini: "Ora punta l'uomo, attacca la porta e buttala giù" - VIDEO

Morte Guerini, Lazio in campo con il lutto al braccio

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE