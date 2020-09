Nations League, Italia - Olanda: il Gewiss Stadium pronto a sostituire San Siro

Il Gewiss Stadium verso la rinascita. In questi mesi a Bergamo è si lavorato sodo per mettere alla squadra di Gasperini di giocare la Champions in casa senza dover emigrare a San Siro come lo scorso anno. L'ok è arrivato dal Uefa che ha fatto un sopralluogo il 7 e l'8 settembre. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei adesso, oltre alla competizione europea, l'impianto potrebbe ospitare anche l'ultimo match di Nations League dell'Italia in programma il 14 ottobre contro l'Olanda. In realtà gli stadi designati sono due: San Siro e il Tardini di Parma ma non è detto che la decisione possa cambiare. In alternativa a Parma ci sarebbe infatti il Franchi di Firenze che eviterebbe anche lo spostamento degli azzurri che rimarrebbero a Coverciano. Se invece l'Olanda accetterà una sede comune del Nord Italia Bergamo potrebbe andare proprio a sostituire l'impianto casa di Inter e Milan.

