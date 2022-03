Orsi: "Derby? Ecco dove può vincerlo la Lazio. Strakosha? Errore di Sarri"

Fonte: TMW

L'ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, è stato intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com per raccontare come vede il derby tra Roma e Lazio, per evidenziare gli spunti interessanti che questo match può offrire e cercare di capire chi si gioca di più tra Mourinho e Sarri. “Roma e Lazio arrivano quasi con gli stessi risultati, ottenuti però con modalità diverse, soprattutto sotto il punto di vista del gioco. Il derby non si gioca ma si vince. Gli allenatori dicono che non ci pensano, che sono solo 3 punti e che è una partita come le altre. In realtà a Roma non è così e a me piace questa cosa che i tifosi sono così ancorati al derby. Non significa essere provinciali: fa parte della cultura calcistica di una città divisa in due fazioni che vogliono la superiorità”.

MOURINHO CONTRO SARRI - “Se andiamo a vedere la classifica, dico che la Roma si gioca di più, perché se perde va a -4. In più Mourinho ha perso già all’andata. Però non so, entrambi si giocano tanto: se perdi un derby è sempre brutto, soprattutto in questo momento della stagione. Dove la Roma può vincere la partita? Sul recupero palla quando la Lazio costruisce e sulle ripartenze. La squadra di Sarri gioca bene ma rischia e qualche meccanismo funziona meno bene. La Lazio ha intrapreso un modo di giocare che sta cominciando a essere produttivo. Penso sulle fasce possa vincere: Lazzari se gioca e sta bene può mettere in difficoltà gli esterni della Roma, che sui laterali soffre”.

ORSI SU STRAKOSHA: "ERRORE DI SARRI" - “Sì stanno bene, sono molto bravi. Rui Patricio mi sembra costruito bene, strutturato e con personalità. Avevo qualche dubbio, come su tutti i portieri portoghesi, ma mi ha sorpreso, poi qualche errore ci può stare. Strakosha ha cominciato senza giocare ed è stato un grande errore della Lazio, al di là dell’affetto e della carriera di Reina. Se Sarri lo avesse messo prima, forse avrebbe qualche punto in più. Magari la panchina gli ha fatto bene. Se andrà via a zero? Un altro errore grave, è un portiere che sta crescendo tanto. Poi la società dovrà trovarne un altro”.