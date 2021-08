Pannofino: "Sognavo di essere come Pizzul, ma facevo il bibitaro per vedere la Lazio"

RASSEGNA STAMPA - Francesco Pannofino è uno degli attori e doppiatori italiani più famosi. L'artista si è raccontato in una lunga intervista sulle pagine de La Verità in cui ha raccontato che il suo sogno da adolescente era quello di fare il giornalista sportivo. Nando Martellini e Bruno Pizzul erano i suoi idoli e faceva le prove per imitarli nelle sue telecronache. La vita poi lo ha portato a fare altro e non rimpiange la sua scelta : « Ognuno deve fare il mestiere suo: sono 40 anni che faccio l'attore e me metti a fa' il telecronista?!». Pannofino è un grande tifoso della Lazio e ha raccontato: «A 16 anni, per andare la domenica a vedere la partita all'Olimpico. Avevo un amico che faceva il bibitaro. Mio padre mi ha detto: "Oltre a non pagare il biglietto, vai lì a lavorare e guadagni qualcosa". Allora i miei avevano comprato casa e non c'era una lira. Mi sono dovuto arrangiare. Ho vissuto tutto il campionato della Lazio che ha vinto lo scudetto nel 1974».