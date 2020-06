Prandelli: "Scudetto? Juve favorita, Lazio e Inter alla pari"

Il campionato delle incognite. Quello che riparte domani sarà un calcio diverso segnato dal coronavirus e dal lungo stop a cui i calciatori sono stati costretti. Tanti i dubbi e le incertezze intorno alle squadre che, in parte, si sono già manifestati nelle semifinali e nella finale di Coppa Italia. Come reagiranno tutte le squadre. Grande curiosità c'è per la Lazio di Simone Inzaghi che volava prima della sosta e che ora spera di continuare a dare fastidio alla Juventus. Ne è convinto Cesare Prandelli. Sulle pagine de La Stampa, l'ex ct azzurro analizza la lotta per il titolo che secondo lui vedrà Juve, Lazio e Inter darsi battaglia fino all'ultimo minuto. I bianconeri restano favoriti con il 40% delle possibilità, mentre Lazio e Inter sono appaiate al 30%. Sulla squadra di Inzaghi, Prandelli non ha dubbi su chi sia il giocatore a cui il piacentino non rinuncerebbe mai: "Milinkovic Savic. Il serbo abbina sistanza in emzzo e qualità davanti".