Riapertura stadi, oggi la Conferenza delle Regioni per il 25% dei tifosi negli impianti

L'apertura degli stadi italiani a 1.000 spettatori deve essere, e sarà sicuramente, il primo passo verso il ritorno dei tifosi negli stadi. Già si sta lavorando per cercare, sempre nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, di far tornare più gente possibile. Già oggi infatti le Regioni si riuniranno in conferenza per discutere le linee guida per aumentare la capienza massima concessa fino al 25%, anche se l'approvazione sembra certa, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Il governo si pronuncerà in merito entro il 7 ottobre.