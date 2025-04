Roma, Berthold sul derby: "La Lazio ha giocato giovedì, Ranieri può sfruttarlo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano sempre meno al derby e i protagonisti del passato tornano a parlare per dire la loro sull'attualità e ricordare i tempi che furono. Uno di questi, sponda giallorossa, è Thomas Berthold, ex difensore della Roma dal 1989 al 1991. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giallorosso ha raccontato il significato del derby e come viene vissuto. Si ricorda di come lo vivevano giocatori come Di Mauro, Giannini o Conti, e proprio per questo Ranieri può essere un fattore secondo lui, che lo definisce "un esperto".

L'ex difensore ha poi affermato che la Roma non può fare calcoli, le servono i tre punti per continuare a sognare la Champions League: "La Roma viene da una rincorsa incredibile, ma non può perdere punti. Ranieri può sfruttare il fatto che la Lazio ha giocato giovedì in Europa. Ma in un derby può succedere di tutto, è la partita più bella dell'anno. Ai miei tempi l'importante era non perderlo, oggi alla Roma serve vincerlo".