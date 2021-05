Roma - Lazio, derby con vista Europeo: tanti Azzurri di Mancini in campo

Tanta Italia nel derby della Capitale. Questa sera va in scena Roma-Lazio, match valido per la 37esima giornata di Serie A. I giallorossi continuano il duello a distanza con il Sassuolo per un posto in Conference League, mentre ai biancocelesti, già certi di un posto in Europa,serve un mezzo miracolo per qualificarsi in Champions. Nonostante non ci siano grandi ambizioni di classifica, il derby rimane una partita importante con rivalità, stimoli e tante pressioni. Questa sera guarderà sicuramente la partita il ct della Nazionale Roberto Mancini che avrà da visionare ben sette giocatori che potrebbero finire nell'elenco dei convocati in vista dei prossimi Europei. Si tratta dei giallorossi Mancini, Pellegrini, El Shaarawy. e Cristante e dei biancocelesti Immobile, Acerbi e Lazzari. Tutti dovrebbero partire da titolari nel big match di questa sera tranne Spinazzola, esterno della Roma anche lui nel giro della Nazionale ma alle prese con problemi fisici che stanno mettendo in dubbio la sua convocazione a EURO2020.